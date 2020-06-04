Lefke'de kesinti

Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorları, Fikri Orakçıoğlu Koruluğu ve civarında yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle, 1 buçuk saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 10:00 ile yaklaşık 11:30 saatleri arasında olacak.