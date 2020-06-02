Lefke dışında da yangınlar çıktı

Lefke Aplıç sınır kapısı civarındaki ormanlık alandaki yangın dışında dün üç yerde daha yangın çıktı. Serdarlı, Akdoğan ve Haspolat’ta çıkan yangınlarda, arpa tarlalarıyla ağaçlar zarar gördü.

SERDARLI’DA ÇÖP ALANINDA YANGIN

Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, Serdarlı’da dün saat 11.00’de çöp alanının güneyinde Adil İbiş’e ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İbiş’e ait 25 dönüm biçilmemiş arpanın yanarak zarar gördüğü yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AKDOĞAN’DA ÇÖPLÜKTE ÇIKAN YANGIN ARPA TARLALARINA YAYILDI

Akdoğan’ın kuzeyindeki çöplükte de dün saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu Ahmet Aktolga’ya ait yaklaşık 10 dönüm biçilmemiş arpa, Hasan Yener’e ait yaklaşık 25 dönüm biçilmemiş arpa, Fatma Dağlı’ya ait yaklaşık 20 dönüm biçilmemiş arpa, Süleyman Özmındık’a ait yaklaşık 8 dönüm biçilmemiş arpa, Ahmet Aktolga’ya ait yaklaşık 4 dönüm biçilmemiş arpa anızı ve iki rulo balya, Taner Uzunoğlu’na ait yaklaşık 7 dönüm anız ve yaklaşık 5 dönümlük arazide bulunan kuru otlar yanarak zarar gördü.

HASPOLAT’TA ELEKTRİK TELLERİNDEN YANGIN ÇIKTI

Haspolat’ta da dün saat 14.00 sıralarında muhtemelen elektrik tellerinin kopup yere düşmesi sonucu yangın çıktı. Köyün güneyinde başlayan yangına, İtfaiye ekipleri ve Değirmenlik Belediyesi personeli müdahale etti.

13 çam ağacı ve 5 çam fidanının kısmen, Alican Kabakçı’ ya ait yaklaşık bir dönüm biçilmemiş arpa, KIB-TEK’e ait bir elektrik direği ile yaklaşık 90 dönüm kuru ot yandı.