Lefke'nin sorunları konuşuldu

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri Platformu’nun davetlisi olarak, Lefke ilçesinin sorunlarının görüşüldüğü toplantıya katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Lefke Belediyesi’nde yer alan toplantıda Lefke Bölgesi Sivil Toplum Örgütleri (STÖ) Platformu üyelerinin sorunlarını dinleyen Tolga Atakan, burada yaptığı açıklamada Lefkelilerin bölgelerine sahip çıkmak için gösterdikleri çabanın takdir edilmesi gerektiğini söyledi.

Tolga Atakan, Aplıç Geçiş Kapısının, Derinya Geçiş Kapısı ile eşzamanlı açılabilmesi için bakanlık olarak inisiyatif aldıklarını ve bölgede asfalt dökümünün yanı sıra geçiş noktasına telekomünikasyon altyapısı götürdüklerini kaydetti.

Atakan Gemikonağı Güzelyurt ana yolunun 1. kilometresinde bulunan Cengiz Topel Anıtı bölgesindeki tehlikeli virajın olduğu bölümde yol genişletilerek deniz tarafına korkuluk çakılmak suretiyle yolun daha güvenli hale getirildiğini söyledi.

Bakan Atakan, bunun yanında Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun yarım kalan kısmında çalışmaların başlaması için son aşamaya gelindiğini, bu gerçekleşene kadar Çevre Yolu üzerindeki Doğancı kavşağı ile Gemikonağı-Güzelyurt yolu arasında kalan bölümün yenilendiğini aktardı.

Toplantıda Lefke bölgesi STÖ’lerinin ortaya koyduğu tepkinin haklı olduğunu belirten Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, bölgenin taleplerini yerine getirmek için bakanlık olarak imkanlar doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.