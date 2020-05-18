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Lefke Polis Karakolunun telefonu devre dışı

Lefke Polis Karakolunun telefonu devre dışı
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Lefke Polis Karakolu’na ait telefonların devre dışı kaldığı, karakola 0548 811 67 54 numaralı hattan ulaşılabileceği duyuruldu. 
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre Lefke bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı Lefke Polis Karakolu’nun telefonları devre dışı kaldı. 
Açıklamada, arıza giderilinceye kadar Lefke Polis Karakolu’na 0548 811 6754 çağrı numaralı hattan ulaşılabileceği ifade edildi. 

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