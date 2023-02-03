Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu: “Lefke’de yeni bir madencilik faaliyet ve macerasına kesinlikle karşıyız, girişime asla geçit vermeyeceğiz”

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformuna mensup sivil toplum örgütleri, Lefke’de yeni bir madencilik faaliyetine “kesinlikle karşı” olduklarını belirterek, böyle bir girişime “asla geçit vermeyeceklerini” yineledi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformu Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformuna mensup sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bir araya gelip Lefke bölgesindeki sorunlarını bir kez daha ele aldıkları belirtildi.

Toplantıda, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin son zamanlarda madencilik konusunun ve ayrıca Lefke yöresindeki gerek CMC maden atıkları ve gerekse yer altında varlığı iddia edilen maden cevherlerinin yeniden gündeme getirilmesi nedeniyle bu konuyu görüşüp bir karar aldıkları belirtilen açıklamada, “Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformuna mensup aşağıda isimleri yazılı STÖ’leri olarak Lefke’de yeni bir madencilik faaliyet ve macerasına kesinlikle karşıyız ve böyle bir girişime asla ve asla geçit vermeyeceğiz” ifadelerine yer verildi.

“CMC maden şirketi Lefke’de yarım asır madencilik faaliyeti yürütmüş ve neticede yıkım ve Akdeniz’in en ciddi çevre faciasını yaratmıştır” denilen açıklamada, “Bırakılan atıklar sürekli kanserojen etki yaratmakta ve bölge insanlarımızın kanserden yaşamlarını yitirmelerine yol açmaktadır. 50 yıllık madencilik faaliyeti Lefke’ye ciddi bir ekonomik katkı yaratmadığı bir yana zamanın yönetim bütçesine de hatırı sayılır imkanlar sunmamıştır” görüşüne yer verildi.

Açıklamada, devamla, “Şimdi Lefke’de üç yıl sürecek yeni madencilik faaliyetinden bahsedilmektedir. Böyle bir faaliyetten beklenen ekonomik katkı Lefke’nin yeşil dokusuna yaratacağı olumsuzlukla kıyas kaldırmaz. Geçit vermeyeceğimiz yeni madencilik faaliyetinden beklenen ekonomik katkı bir hayalden öteye gidemeyecektir. Bu nedenle, bir kez daha vurgulamak isteriz ki Lefke’de yeni madenciliğe kesinlikle hayır diyoruz” ifadelerine yer verildi.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Platformunun mevcut CMC maden atıklarının temizlenip denize sıfır takriben 2000 dönümlük arazinin ülke ve yöre ekonomisine kazandırılması için her türlü iş birliğine hazır olduğu ifade edilen açıklamada devamla şunlar kaydedildi:

“Böyle bir temizlik faaliyetini yönetecek komitede Lefke Sivil Toplum Örgütlerine Platformu olarak yer almaya hazırız. Bu komitede ilgili bakanlık, Lefke Belediyesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi de yer almalıdır. Komite temizlik faaliyetlerinin her safhasında işlemleri kontrol etmeli ve işlemler kesinlikle çevreyle barışık şekilde yürütülmelidir. Atık alanının temizlenmesinden sonra elde edilecek temizlenmiş alan; turizm, turizme dayalı tesisler, yöre insanının da bir plan çerçevesinde inşa edip kuracağı ticaret merkezi, sosyal tesislerin yer alacağı kamusal alan, marina yapım alanı ve benzer amaçlarla kullanılmalıdır.”

Platform, açıklamasında, “İlk ve son sözümüz de Lefke’de zararlı maden atıklarının temizlenmesine 'evet'; yeni madencilik faaliyet ve macerasına 'hayır’dır” ifadelerini kullandı.

Platforma mensup 12 sivil toplum örgütün isimleri şöyle:

"Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Lefke Vakfı, Lefke Turizm Derneği, Denizli – Gemikonağı Kalkındırma Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kadınlar Konseyi Lefke Şubesi, Emekliler Derneği Lefke Şubesi, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Lefke Şubesi, Lefke Toplum Merkezi Derneği, Bağlıköy EKO Gönüllüleri Derneği, Lefke Kadın İnisiyatifi ve Lefke Doğa Sporları Derneği.