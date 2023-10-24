Lefke ve Gazimağusa'da kesinti

Lefke’de Karadağ, Sosyal Konutlar bölgesi ve Aplıç’a yarın yaklaşık 2 buçuk saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle gerçekleştirilecek kesinti, 09.30-12.00 saatleri arasında olacak.

Gazimağusa’da yarın, geniş bir bölgeye 5 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında Karakeşliler, Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Canbulat Ortaokulu, Şehit Zeki Salih İlkokulu, Şehit Osman Ahmet İlkokulu, İTÜ, Köşe Kahvesi, İtfaiye Bölgesi, Menekşeli Bölgesi, Eski Hastahane, Mahkemeler, Vergi Dairesi, Askeri Tersane, Liman Müdürlüğü ve Portofino Hotel ve bölgesi, Palm Beach Askeri postane, Namık Kemal Lisesi,MTG sahası,Petek Pastanesi,Gazi İlkokulu,Cambulat İlkokulu ve Suriçi, Derinya bölgesi, Derinya Sınır Kapısı, Kapalı Maraş, Ordu Evi, Deniz Evi, Palm Beach Hotel ve bölgesi,Laguna Binaları,Türk Maarif Koleji ve Dr. Fazıl Küçük stadyumu, Altıok, Maraş Magem,Ulu Cami, Serap Çorap, Açık Pazar, Belça, Veyselliler Bölgesi, Kombos Meydanı, 2.5 mil yolu Harnıp Fabrikası Bölgesi, Döveç Düğün Salonu, Aypar, Şadan Hotel, Canova Benzin ve Baykal Bölgesinin bir kısmı, Kirişoğlu Kiliniği ve caddesi,Antalyalılar bölgesinin bir kısmı, Harika Mahallesi, Maksim Bölgesi ve Derinya bölgesinin bir bölümü,İnanç Yolu sokak ve bölgesi,Kapalı maraşın Water Tower bölgesi, Beşevler, 2.5 mil yolu Akyar sınır kapısına kadar, Ece Un Fabrikası,Antalyalılar Bölgesinin bir kısmı, Patates Ambarları, Boru Fabrikası, Çanakkale, Unifin Sitesi, Ayluga, Küçük Sanayi Elektrik Kurumu ambarları bölgesi, Yıkık Kilise Bölgesi, Karakeşliler mahallesi’nin güney kısmı, Harika Mahallesi Güney Kısmı ile Gece Kulübü bölgesi, 2.Bölük ve Beşevler’in Güney Kısmındaki Seralar (4 Mil), Kelmen, Gazioğlu Mandıralar ve Sınır Bölgesi’ne elektrik verilemeyecek.