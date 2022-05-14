 Lefke Yardım ve Halk Derneğinden ziyaret

Lefke Yardım ve Halk Derneği, Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu' nu ziyaret etti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Dr. Emel Yılmaz ve Lefkoşa Arasta Temsilcisi Emine Toprak Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu' nu ziyaret etti ve kurum İdari Koordinatörü Ali Birsen' le çocukların ihtiyaçları ile ilgili görüş alış alışverişinde bulundu.

Ziyarette, Lefke Yardım Derneği tarafından Kıbrıs Türk Çocuk Esirgeme Kurumu'nda eğitim gören çocuklar için bağışlanan kıyafetler teslim edildi.