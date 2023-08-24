Lefke’de başkası adına trafik cezası yazdırılmasını sağlayan şahıs tutuklandı

Lefke’de trafik kontrolü esnasında polis tarafından rapor edileceği sırada kendisini başka bir şahıs olarak tanıtarak, trafik cezasının o şahsa yazılmasını sağlayan T.H.B.(E-25) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, soruşturma devam ediyor.

- Süpermarketten bir elbise ve bir şort çalan şahıs hakkında yasal işlem

Minareliköy’de bulunan süpermarketten toplam 974 TL değerinde bir adet elbise ve bir adet şortu ödeme yapmadan market dışarısına çıkarmak isteyen S.K. (K-59) tespit edilerek, hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, dün meydana gelen olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.