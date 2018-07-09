LEFKE’DE BAZI BÖLGELERE YARIN ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişimi nedeniyle yarın Lefke’de bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu.



Elektrik Kurumu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 09.00-10.30 saatleri arasında Yukarı Cengizköy, Yeşilyurt ve bölgedeki su motorları, Doğancı ve bölgedeki su motorları, Taşpınar ve bölgedeki tesis ve su motorlarına elektrik verilemeyeceği kaydedildi