Lefke’nin kurtuluşu kutlanacak, şehitler anılacak

Lefke’nin kurtuluşunun 49. yıl dönümü törenlerle kutlanacak, şehitler anılacak.
Şehitleri anma töreninde, çelenkler anıta sunulacak, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, şehitlik özel defteri imzalanacak ve dua okunacak.
Kurtuluş töreninde ise Atatürk anıtına çelenkler sunulacak, İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, tören birlikleri denetlenip halkın bayramı kutlanacak, şiirler okunacak, halk dansları gösterisi yapılacak, konuşmalar ve resmi geçit yapılacak.