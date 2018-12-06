Lefkoşa Anayolu çift yönlü olarak trafiğe açıldı

Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda trafiğin çift yönlü olarak verilmeye başlandığı açıklandı.

Polis, saat 08.00 sıralarında yolun açıldığını duyurdu.

Lefkoşa- Güzelyurt ana yolunda Güzelyurt’tan gelişler yoldaki su birikintileri nedeniyle Yılmazköy üzerinden veriliyordu.

Öte yandan yurdun çeşitli bölgelerinde aşırı yağışların yol açtığı su taşkınları haberleri geliyor. Birçok yolda, ev ve iş yerinde yağmur suları nedeniyle su baskınları yaşanıyor. Belediyeler, Sivil Savunma Teşkilatı ve itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.