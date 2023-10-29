Türkiye Cumhuriyeti’nin, 100. Kuruluş yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de törenlerle kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2.Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Selahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakan ve milletvekilleri, askeri erkan, siyasiler, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı:

“Tarihte pek az olay kendinden sonra gerçekleşecek olayları belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı işte bugün 100 yıl sonra baktığımızda anlıyoruz ki, bu büyük olaylardan biridir.

Yıkılan Osmanlı devleti toprakları üzerinde yayılmacı devletlerin ve büyük güçlerin oynadıkları bütün oyunlara karşı direnen ve bekasını sürdürme gücünü gösteren yüce Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürüttüğü Kurtuluş Savaşı ve bunun son merhalesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı; askeri, diplomatik ve siyasi bir zaferdir.

Bugün 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti ‘bağımsızlık benim karakterimdir’ diyen büyük Atatürk’ün Türk milletinin ruhundan süzerek çıkardığı bu haslet üzerine kuruldu ve yaşamaya devam edecektir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkü olarak bizler, Anadolu’dan Kıbrıs adasına gelirken içimizde taşıdığımız bu bağımsızlık ateşini hala canlı, hala diri tutmaya devam ediyoruz.

Türk’ün Orta Asya’dan bir kısrak başı gibi Anadolu’ya girişine kadar ruhunun özü olan bu bağımsızlık ve özgürlük nosyonu İstiklal Marşımızda da ‘Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” dizesi ile Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden de dile getirilmişti.

Bugün yanı başımızda teknolojisi ile yarına ilerleyen, savunma olanakları ile güven veren, varlığı ile huzur sağlayan Anavatan Türkiye hem bölge, hem de ülkemiz için vazgeçilmez bir istikrar unsurudur.

Kore’den Kıbrıs’a, Libya’dan Karabağ’a, Filistin’den Bosna’ya her anlaşmazlıkta doğrudan, haklıdan ve haktan yana olan Türkiye Cumhuriyeti’nden biz nasıl Kıbrıs Türkü olarak razıysak, Allah’tan da Türkiye Cumhuriyeti’nin başta ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm liderlerden razı olmasını dilerim.

Tüm Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik eder, Cumhuriyet’in 100. yılında ‘Türkiye Yüzyılının’ tüm soydaşlarımızla birlikte bir ‘Türk Yüzyılına’ dönüşmesini temenni ederim.

Kıbrıs Türkü sizlere minnettardır. ”

-Feyzioğlu

TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da anıt özel defterine şunları yazdı:

“Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk;

Bizlere bıraktığınız en yüce eseriniz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıldönümünü, bu anlamlı günü kendi bayramları bilerek benimseyen Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle birlikte kutlamanın sevinç ve heyecanıyla manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum.

Dünyamızın zorlu zamanlarla karşı karşıya kaldığı günümüzde kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin birlik ve beraberliğinin muhafazası bölgemizde ve dünyada adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması için vazgeçilmez bir hale gelmiştir.

100 yıl önce dünyayı ve uluslararası politikayı iyi okuyan halkınızın kendi kaderini belirleme hakkına sonuna kadar inanan, bunu İstiklal Savaşımız ile kanıtlayan Siz, milli egemenliğe dayanan, evrensel değerleri, kültürel zenginlikleriyle harmanlayan, itibarlı demokratik ve güçlü bir Cumhuriyetle kendisine güvenen ve geleceğini inşa eden bir ülke yarattınız.

Bize emanet ettiklerinizin sorumluluğuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrının ‘Türkiye yüzyılı’ olacağına yürekten inanıyoruz.

Bu yüzyılda da daha adil bir dünya ve barış dolu bir gelecek için azami gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Yüzüncü yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet'imizin bekası ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm kahraman vatan evlatları ile gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”