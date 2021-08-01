Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Şehitler Anıtı’nda tören

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 450’nci yıl dönümü nedeniyle bu sabah Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda ve Şehitler Anıtı’nda tören düzenlendi.

Törenlere, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve üst düzey askeri, sivil ve polis erkânı, bazı milletvekilleri, kurum, kuruluş, dernek başkan ve temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

ATATÜRK ANITI’NDAKİ TÖREN

Atatürk Anıtı’ndaki tören GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenk sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu anıt özel defterini imzaladı.

Topaloğlu deftere şunları kaydetti:

“Aziz Lider Atatürk,

Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 45’nci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzda bulunmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Mücahit Kıbrıs Türk halkı, bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi sonucunda haklı davasını, temellerini ilke ve inkılaplarının üzerine kurduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandırmıştır. Kahraman Kıbrıs Türk halkının kurmuş olduğu Cumhuriyet, Anavatan Türkiye ile birlikte ilke ve inkılaplarınızdan aldığı ışıkla, çağdaş medeniyet yolunda akıl ve bilimden ayrılmadan yürümeye devam etmektedir.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak bizler; yüksek disiplin, üstün donanım ve dünden daha çok çalışarak Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz dikenlerin karşısında bir kalkan olarak durmaya, Kıbrıs Türk halkının güvenliği için görevimize “ölürsek şehit, kalırsak gazi’ düsturu ile devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anar, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz.”

Tören Piyade Yüzbaşı Ahmet Dağhan Önkol’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla sona erdi. Önkol konuşmasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 45’inci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşunun 63’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlılar tarafından fethinin 450’nci yıldönümünün ortak özelliğinin “barış ve özgürlük için, canını verme pahasına mücadele” olarak özetlenebileceğini kaydetti.



Konuşmasında mücadele tarihini ele alan Önkol, “Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, 1571, 1958 ve 1976’da bu toprakları hayatı pahasına vatan yapan, barış ve özgürlük için kan ve ter akıtarak geleceği inşa eden atalarımızın emanetini, manevi bir güç olarak onurla taşımaktadır” dedi.GKK’nın, milletten aldığı güçle çağdaş silah, araç ve teçhizatlara sahip, yüksek eğitim ve hazırlık seviyesinde bir askeri güç olarak KKTC’yi kanının son damlasına kadar savunmaya devam edeceğini belirten Önkol “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Vatanımızı milletimizi ve geleceğimizi savunmak için muhtaç olduğumuz kudret damarlımızdaki asil kanda mevcuttur’ düsturu ile vatan savunmasına devam edeceğiz” dedi.ŞEHİTLER ANITINDAKİ TÖRENDaha sonra Şehitler Anıtı’ndaki tören gerçekleştirildi. Törende ilk olarak GKK ve TMT Mücahitler Derneği adına anıta çelenk sunuldu.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından GKK Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu anıt özel defterini imzaladı.Topaloğlu anıt özel defterinde şu ifadelere yer verdi:“Aziz şehitlerimiz,Kıbrıs’ın fethinin 450’nci, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 63’üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının 45’nci kuruluş yıl dönümünde bir kez daha manevi huzurunuzdayız.Atalarımızın 450 yıl önce kanlarıyla sulayarak vatan yaptığı bu topraklardan, Kıbrıs Türkü’nü silmek isteyenlere karşı 63 yıl önce örgütlü olarak başlattığınız mücadele soncunda özgürlüğümüzün ve bağımsızlığımızın daimi bekçisi olan GKK’nın 45’nci kuruluş yıl dönümünün kutlanmasını sizlere borçluyuz. Bizler asil kanlarınızla bir kez daha suladığınız bu vatan topraklarına sahip çıkarak sizin hatıralarınızı daimi dirayetle taze tutacağız.Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı olarak emsalsiz mücadelenizden aldığımız feyzle, aziz hatıranızı sonsuza kadar yaşatma ve emanet ettiğiniz değerleri sonsuza kadar koruma azim ve kararlılığındayız.Bu duygu ve düşüncelerle sizleri saygı, minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz”RESEPSİYON DÜZENLENECEKToplumsal Direniş Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam 19.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Boğazköy’de Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı karargâh bahçesinde, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluş yıl dönümü resepsiyonu düzenlenecek.