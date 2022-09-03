Lefkoşa Atatürk Salonu kavşağında sinyalizasyon çalışması tamamlandı, trafik akışı normale döndü

Lefkoşa Atatürk Salonu kavşağında sinyalizasyon çalışması tamamlandı, trafik akışı normale döndü
banner83
banner80

 Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda Atatürk Spor Salonu kavşağındaki trafik ışıklarında yapılan sinyalizasyon çalışmaları tamamlandı, trafik akışı yeniden normal seyrine döndü.

Polis Basın Subaylığı, saat 18.00 sıralarında yaptığı açıklamada, trafik sinyalizasyon çalışmasının tamamlandığını ve kavşaktaki trafik akışının normale döndüğünü bildirdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi, 

Atatürk Spor Salonu (Sanayi) Kavşağı Sinyalizasyon Sisteminde bugün ve yarın 06.00-18.00 saatleri arasında yapılacak alt yapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğin kontrollü olarak verileceğini duyurmuştu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Tatar, Dipkarpaz’daki yangın bölgesinde incelemelerde...
Tatar, Dipkarpaz’daki yangın bölgesinde incelemelerde...
  1. Kıbrıs
﻿