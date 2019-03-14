Lefkoşa Başkent Lions Kulübü'nden okula katkı

Lefkoşa Başkent Lions Kulübü, her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdikleri okul yardımlarını bu yıl Alsancak İlkokulu’na yaptı.

Alsancak Belediyesi’nin açıklamasına göre, Tuncay Ebgü başkanlığındaki Lefkoşa Başkent Lions Kulübü yöneticileri, Alsancak İlkokulu’nu ziyaret ederek hem okulda yapılan çalışmaları yerinde gördüler, hem de topladıkları bağışları okul müdürüne teslim ettiler.

OYUN PARKI VE ALANI YAPILACAK

Katkılarından dolayı Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne teşekkür eden Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil, toplanan yardım ve bağışlarla çocuklar için oyun parkı ve alanı yaptıracaklarını söyledi.

Toplanan yardımlar Lefkoşa Başkent Lions Kulübü başkanı Tuncay Ebgü tarafından Alsancak İlkokulu Müdürü Abdullah Cangil’e teslim edildi.