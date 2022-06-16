Lefkoşa Türk Belediyesi’nin çocuklara okul destek programı olarak 1 Mart tarihinde hizmete sunduğu, İngilizce dersi yanında sanatsal, kültürel ve sportif atölyelerle hizmetler sunmakta olduğu Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde ilk sergi heyecanı yaşandı.

Arabahmet İlkokulu öğrencileri için okul sonrası için ücretsiz eğitim, kurs ve sosyal aktivite imkanı sunulan Lefkoşa Çocuk Merkezi’nde ders desteği yanında İngilizce, müzik, yaratıcı drama, jimnastik, bilim atölyesi, ileri dönüşüm atölyesi kursları gerçekleştirildi. Bu kurslarda ortaya çıkan eserler sergilenirken, gezi ve izci kamplarının fotoğrafları da sergide yer aldı. Etkinlikte İngilizce ve müzikte gerçekleştirilen kısa gösteri ve dinletiler büyük beğeni topladı.

Sergi etkinliğine LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Arabahmet Bölgesi Muhtarı Ali Sarı, Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan, Toplum Çalışmaları Şubesi çalışanları ve eğitmenler yanında, çocuklar ve aileleri katıldı.

Dalgalan: Lefkoşa Çocuk Merkezi çocukların birçok aktiviteyi bir arada yapabilecekleri özel bir yerdir

Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan yaptığı konuşmada, bölgede açılan merkezin çocukların sosyal ve kültürel gelişimine çok önemli katkı sağladığını ifade ederek, Lefkoşa Çocuk Merkezi’nin birçok aktiviteyi bir arada yapabilecekleri özel bir yer olduğunu vurguladı.

Bahar döneminde emek verilerek yapılan el işi ve resimlerin sergisinin açılmasının güzelliğine vurgu yapan Dalgalan, çocukların bu sayede hem yeteneklerini hem el becerilerini geliştirdiğini ifade etti.

Başkan Harmancı: Kamusal eğitime daha çok önem vermemiz gereken bir dönemdeyiz

LTB Başkanı Mehmet Harmancı merkeze her gelişinin kendisi için ayrı bir mutluluk taşıdığını, uygulanan programların gelişimini görmek yanında, öğretmenlerin gönüllü katkılarının ortaya çıkmasının ve çocuklarla ailelerin merkeze olan bağının gelişmesinin kendisi için çok değerli olduğunu aktardı.

Hayat şartlarının çok zorlaştığı bir dönemde yaşandığını, her gün temel tüketim maddelerinin fiyatlarının arttığını, bu dönemde kamusal eğitime önem vermenin daha da gerekli olduğunu aktaran Başkan Harmancı, Arabahmet İlkokulu’nun çabalarına destek verirken, bu sayede de tam gün eğitim uygulandığını dile getirdi. Çocuk merkezin açılışında yaptığı konuşmada “her çocuğun öncelikle kendi değerini ve potansiyelini keşfetmesi sağlanacak” dediğini anımsatan Harmancı, Mart ayından bu yana yapılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan serginin bunun somut göstergesi olduğunu belirtti.