Lefkoşa'da 2 caddede asfaltlama çalışması

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Başkent Lefkoşa’da artan nüfusa paralel olarak ihtiyaca cevap verecek modern altyapı sistemlerinin başında gelen Lefkoşa Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hattı Projesi’nde çalışmalar devam ediyor.

Proje kapsamında Ortaköy ve Küçük Kaymaklı’da 2 ayrı noktada yapılan çalışmalarda tamamlanan noktaların bugün (22 Şubat Pazartesi) asfaltlama işlemlerine geçildi. Bu kapsamda Küçük Kaymaklı’da Şht. Mustafa Ruso Caddesi ve Özker Özgür Caddesi’nde asfaltlama yapılıyor. Çalışmaların gün içinde tamamlanması planlanırken, gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla beraber iki caddenin de yarın araç trafiğine açılacağı açıklandı.

Bu işlemin tamamlanmasının ardından ekipler Ortaköy’de kazı ve boru döşeme çalışmalarının tamamlandığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne geçerek asfaltlama işlemine başlayacak.