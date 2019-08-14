banner22

Lefkoşa'da apartman dairesinde yangin

Lefkoşa'da apartman dairesinde yangin

Lefkoşa'da Borozanbaşı Sokak üzerinde bulunan  Mesutoglu Apartmanı’nda Burcu Akman'ın kalmakta olduğu dairede yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 12.00 sıralarında çıkan yangın sonucu; 3 çek-yat, 2 adet koltuk, bir televizyon, 4 adet ahşap kapı, 4 perde ve kornişleri ve 1 vantilatör yanarak, pencere camları ısıdan patlayarak, diğer odalar ise çıkan isten dolayı zarar gördü.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2019, 17:25
YORUM EKLE
Gönder
banner21

banner24

﻿