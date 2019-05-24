Lefkoşa'da elektrik enerjisi 2 saat kesik olacak

Lefkoşa’da bugün , orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; Turkcell Merkez Binası’ndan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’na kadar olan bölgenin (Salih Mecit Sokak) elektrik enerjisi 2 saat kesik olacak.



Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesinti, sabah 09:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılacak.