Lefkoşa'da kalp krizi sonucu ani ölüm

Lefkoşa'da kalp krizi sonucu ani ölüm
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 Lefkoşa’da çalışmakta olduğu iş yeri içerisinde dün saat 15.30 sıralarında aniden rahatsızlanan Nilsev Akanlık (K-54), ambulansla kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yapılan otopside Akanlık’ın ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

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