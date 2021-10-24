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Lefkoşa'da kayıp şahıs bulundu
Kıbrıs
24 Ekim 2021 Pazar 11:01
Kıbrıs Genç Tv
Polis, 15 Ekim tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Murhan Barhun'un (E-20), dün Lefkoşa’da bulunduğunu duyurdu.
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