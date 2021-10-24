Lefkoşa'da kayıp şahıs bulundu

Lefkoşa'da kayıp şahıs bulundu
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Polis, 15 Ekim  tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Lefkoşa’da sakin Murhan Barhun'un (E-20), dün Lefkoşa’da bulunduğunu duyurdu.

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