Lefkoşa'da kaza

Lefkoşa’da saat 18.30 sıralarında meydana gelen kazada alkollü sürücü aracıyla motorsiklete çarptı. Motorsiklet sürücüsü yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kaza, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi boyunca, yönetimindeki ET 339 plakalı araç ile kuzey batı istikametine doğru 109 mlgr alkollü içki tesiri altında seyreden Serkan Ünver'in (E-49), Abdullah Parla Sokağı kavşağına geldiği zaman karşıdan gelip düz gitmekte olan araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet Furkan (E-20) yönetimindeki MK 183 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmalarıyla meydana geldi. kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.