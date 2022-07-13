Lefkoşa'da kesinti olacak

Lefkoşa’da yarın Küçük Kaymaklı okullar yolu, Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı okullar yolu civarına elektrik verilemeyecek.

09.30-14.00 saatleri arasında ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgesine elektrik verilemeyecek.