Lefkoşa'da kesinti olacak

Lefkoşa'da kesinti olacak
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Lefkoşa’da yarın Küçük Kaymaklı okullar yolu, Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgelerinde elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  09.00-16.00 saatleri arasında Küçük Kaymaklı okullar yolu civarına elektrik verilemeyecek.

 09.30-14.00 saatleri arasında ise orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Golden Tulip Hotel, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Güneş Rezidans bölgesine elektrik verilemeyecek.

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