Lefkoşa'da korkutan kaza

Lefkoşa'da Küçükkaymaklı çemberi yakınlarında bu sabah kontrolden çıkan bir araç, kaldırımda duran bir başka araca çarptıktan sonra devrildi.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre, 08.00 sıralarında, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’de meydana gelen kazada Mehmet Çelik (E-72) yönetimindeki ML 053 plakalı araç, şehir içine doğru seyrederken, Asbank civarında yoldan çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen araç, kaldırımda

park halindeki bir araca çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerine devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Mehmet Çelik, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.