Lefkoşa'da ölü bulundu

Lefkoşa'da ölü bulundu
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Lefkoşa’da 30 yaşındaki Ertan Kaya ölü bulundu.
Polisin açıklamasına göre, sabah saat 07.00 sıralarında Bolu Sokak’ta bulunan Kaya'nın ölümü intihar olayı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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