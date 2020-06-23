Lefkoşa’da iki kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 400 hap bulundu, yaşları 32 ile 35 arasında değişen 2 kişi tutuklandı.
Lefkoşa’daki park halindeki araçta şüpheli görülen, tasarrufunda uyuşturucu hap bulununca evi de aranan 32 yaşındaki M.A.B. (E-32) tutuklandı. M.A.B’nin üzerinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 8, evinde de 33 hap bulundu.
Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.D.(E-35) polisi fark etmesiyle 50 hapı atarak araçla olay yerinden uzaklaştı.
Bahse konu şahıs Lefkoşa’da tespit edildi, evinde yapılan aramada uyuşturucu içerdiğine inanılan 300 hap bulundu. Ö.D. de tutuklandı.
Lefkoşa'da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı
Lefkoşa’da iki kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 400 hap bulundu, yaşları 32 ile 35 arasında değişen 2 kişi tutuklandı.
YORUM EKLE