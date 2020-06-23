Lefkoşa'da park halindeki araçtan uyuşturucu çıktı

Lefkoşa’da iki kişinin tasarrufunda uyuşturucu madde içerdiğine inanılan yaklaşık 400 hap bulundu, yaşları 32 ile 35 arasında değişen 2 kişi tutuklandı.

Lefkoşa’daki park halindeki araçta şüpheli görülen, tasarrufunda uyuşturucu hap bulununca evi de aranan 32 yaşındaki M.A.B. (E-32) tutuklandı. M.A.B’nin üzerinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 8, evinde de 33 hap bulundu.

Meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.D.(E-35) polisi fark etmesiyle 50 hapı atarak araçla olay yerinden uzaklaştı.

Bahse konu şahıs Lefkoşa’da tespit edildi, evinde yapılan aramada uyuşturucu içerdiğine inanılan 300 hap bulundu. Ö.D. de tutuklandı.