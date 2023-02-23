Lefkoşa'da sobadaki sönmemiş kömürlerin sokağa dökülmesi yüzünden çıkan yangında büyük hasar

Başkent Lefkoşa'da Mahmut Paşa Sokak'ta sönmemiş kömürler yüzünden çıkan yangında iki araba ve bir jeneratör tamamen, iki araba ve bir balıkçı teknesi kısmen yandı.

Polis Basın Subaylığı'nın açıklamasına göre yangın saat 21 15'te başladı.

Mahmut Paşa Sokak'ta E.G.(E-33) odun sobasından aldığı sönmemiş kömürleri sokakta bulunan çöplük alan yanına dökünce, çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı.

Yangının Mahmut Paşa Sokak'taki makinist, kaporta ve marangoz atölyeleri önünde bulunan araçlara sirayet etmesi sonucu iki salon araç ile bir jeneratör tamamen; biri jeep biri salon olmak üzere iki araç ve bir balıkçı teknesi kısmen yanarak zarar gördü .

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ihmali görülen E.G. tutuklanırken polis soruşturması devam ediyor.