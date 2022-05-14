Lefkoşa'da trafik kazası...

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen trafik kazasında ise 1 kişi yaralandı, 1 kişi tutuklandı.

Hüseyin AKKUŞ (E-37), yönetimindeki PP 849 plakalı motosiklet ile seyrettiği sırada “Yar Plus” isimli iş yeri önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu, 90 mlgr alkollü içki tesiri altında yolu yaya olarak geçmekte olan Ümit Anuk’a (E-49) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan PP 849 plakalı motosiklet yolun sol kısmında kaldırım üzerinde park halinde bulunan DT 723 plakalı araca çarpıp durdu.

Kazada yaralanan yaya Ümit Anuk, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin Akkuş ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.