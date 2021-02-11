Lefkoşa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Lefkoşa'da, A.K.’nin (E-29) üzerinde ve ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada; 20 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili zanlı tutuklandı.

AKINCILAR’DA KAÇAK SÜT TOZU VE SÜT PROTEİNİ

Öte yandan dün saat 18.00 sıralarında, Akıncılar’da, H.G.’nin (E-46) aracında polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 25 kg süt tozu ve 20 kg süt proteini bulundu.

Zanlı tutuklanırken; bulunan süt tozu ve proteinine emare olarak el konuldu.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.