Lefkoşa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Lefkoşa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı
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Lefkoşa’da, dün akşam, evinde uyuşturucu bulunan 1 kişi tutuklandı.

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Polis isminin başharflerini A.G.(E-44) olarak açıkladığı zanlının, kalmakta olduğu evde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında paketler halinde satışa hazır vaziyette olan hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet poşet parçaları bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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