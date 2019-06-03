Lefkoşa'da uyuşturucu...1 kişi tutuklandı

Lefkoşa Ortaköy’de dün kullanımındaki araç ile tehlikeli sürüş yapan A.K.’nin (E-23), trafik devriye ekiplerinin kendisini takip ettiğini fark etmesi üzerine, tasarrufunda bulunan yaklaşık 200 mlgr ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi araçtan dışarı attığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, zanlı A.K.’nin tutuklandığı belirtildi.

ERÜLKÜ’DE ÇALIŞAN TARAFINDAN HIRSIZLIK

Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’te kasiyer olarak çalışan F.K.’nin (K-19), daha önceden anlaştığı arkadaşı M.T.’nin (K-21) market içerisinden almış olduğu ürünlerin sadece 28,01 TL’lik kısmını kasadan geçirip, diğer ürünlerin barkotlarını okutmadan ve ödeme yapmadan market dışına çıkarılmasını sağlamak suretiyle çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen T.I. (K-22) ve A.I.(E-23) tutuklandı.

YARALAMA

Lefkoşa’da Hasan Uzman Sokak üzerinde, dün, V.B. (E-26), aralarındaki sorun yüzünden tartıştığı Erhan Tunç’u tasarrufunda bulunan bıçak ile sağ el bileğinden yaraladı.

V.B. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

