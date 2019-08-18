Lefkoşa'da uyuşturucu...2 kişi tutuklandı

Dün, saat 17:45 sıralarında, Lefkoşa’da Cemal Gürsel Caddesi üzerinde devriye halinde bulunan bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette görülen İ.D.(E-23)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 100 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütün ile karış sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan bir adet sigara bulunarak emare olarak alındı.

Öte yandan yine dün, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Lokmacı Kara Kapısından KKTC'ye giriş yapan C.L.K.(E-27)’nin üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı.