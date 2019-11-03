Lefkoşa'da yangın...Ev sahibi dumandan zehirlendi

Lefkoşa’da Ahmet Yıldıran Güvenler’e ait ikametkahın avlusu içerisinde bulunan gazlı şohbenin muhtemelen gaz çakacağından dolayı patlayarak alev alması sonucu, yanında bulunan konu ikametgahın arka odasına alevlerin sıçraması sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu odanın tavan lambirileri, bir adet televizyon tamamen, oda içerisinde bulunan elektrik tesisatı ve sürme cam aleminyum kasası ve camları ile evdeki mutfak odasının tavanında bulunan lambiriler ısıdan dolayı kısmen ve ikametkahın arka bahçesi içerisindeki 4 adet plastik sandalye, 1 adet şohben, 1 adet su motoru ve 1 adet pres kontrol cihazı tamamen yanarak hasara meydana geldi.

Yangın sonucu dumandan zehirlenen Ahmet Yıldıran Güvenler Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra müşahede altına alındı.