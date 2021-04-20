Lefkoşa'da yol kapatma duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından 22 Nisan 2021 Perşembe günü Taşkınköy’deki Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde yol çalışması yapılacaktır. Şht. Kemal Ünal Caddesi’nde Şht. Mustafa Mehmet Sokak’a çıkan trafik ışıkları arasında yapılacak yol çalışmasından dolayı 22 Nisan 2021 Perşembe günü 08:00-18:00 saatleri arasında bu güzergah araç trafiğine kapalı olacaktır. Belirtilen saatler içerisinde bu güzergahı kullanacak sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri ve alternatif güzergahları kullanmaları gerekmektedir.