20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümü kutlanıyor. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa'daki ilk tören Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

Törene Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi Piyade Albay Umut Keskin, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Lojistik Destek Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Namtı, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören sona erdi.

-Akkuş: “Halkımız geleceğe güvenle bakmalıdır”

Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Şehitlerimiz, Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğüne kavuşturan 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümünü Anavatan Türkiye’nin desteği ve güvencesi altında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarında huzur ve güven içerisinde kutlamaktayız.

Bundan 41 yıl önce Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalara dayanan meşru müdahale hakkını kullanarak Enosis’i engellemiş, Kıbrıs’ta kan akıtılmasını önlemiş ve adaya kalıcı barış ve huzuru getirmiştir.

Kıbrıs Türk halkı geçmişte yaşadığı karanlık ve acı dolu günlere rağmen kapsamlı bir çözüme yönelik yapıcı vizyonunu sürdürmektedir. 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümünü bir kez daha coşkuyla kutladığımız bugün de halkımız 20 Temmuz’un anlam ve önemini iyice idrak ederek geleceğe güvenle bakmalıdır. Anavatan Türkiye’nin yaşamsal desteğiyle yardımlarıyla Kıbrıs Türk Halkı olarak ulaştığımız nokta geleceğe ümit ve güvenle bakmamız için yeterli neden oluşturmaktadır. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Barış Harekatı’nın 49. Yıldönümünü ve KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutlar harekatta yer alan şehit ve gazilerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ruhunuz şad olsun”.

-Keskin: “Canımızı seve seve feda etmeye hazırız”

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Temsilcisi Piyade Albay Umut Keskin’in Anıt Özel Defteri’ne yazdıkları ise şöyle:

“Aziz Şehitlerimiz, özgürlüğünü her şeyin üstünde tutan Kıbrıs Türk halkının vermiş olduğu bağımsızlık mücadelesinde vatan ve bayrak uğruna gözünüzü kırpmadan canınızı feda ederek makamların en yücesi olan şehitlik mertebesine eriştiniz. Mehmetçik ve mücahitler olarak Kıbrıs Türk halkını kendi devleti ve bayrağı altında bir vatan sahibi olması uğruna Türk milletinin üstün cesaretini, bağımsızlık aşkını ve tükenmez azmini olağanüstü bir destan yazarak tüm dünyaya gösteriniz. Bilinmesini isteriz ki sizlerin haklı ve onurlu mücadelesinin sonucunda kurulan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bekasının devamı için, tarih sayfalarına altın harflerle yazılan bu destansı mücadeleyi Kıbrıs Türk Halkıyla birlikte omuz omuza bugün de vermeye ve canımızı seve seve feda etmeye hazırız. Sizleri rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz ruhunuz şad olsun.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı temsilcisi Piyade Albay Abdurrahim Namtı ise Anıt Özel Defteri’ne şunları yazdı:

“Aziz Şehitlerimiz, 49 yıl önce Kıbrıs Türkü’nün insanca yaşam mücadelesinde, özgürlüğünü tekrar kazanma uğruna vatan ve bayrak için canlarını feda ederek şahadet mertebesine ulaşan yüce Türk milletinin kahraman evlatları, ecdadımızın at koşturduğu bu toprakları bizler bugün de yarın da çok daha çalışarak geliştirmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Uğrunda haklı ve onurlu mücadele vererek kurulan KKTC’yi bundan sonra da kanımızın son damlasına kadar bütün varlığımızı ortaya koyarak, tek yürek olarak sahip çıkacak ve onu sonsuza kadar koruyacağız. Aziz hatıralarınız ilelebet yüreğimizde yaşayacaktır. Sizleri minnet ve şükranla anıyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

-Törenler

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle, Gazimağusa'da Zafer Anıtı önünde, İskele'de Ecevit Meydanı'nda, Lefke'de Atatürk Anıtı önünde, Geçitkale'de Kasaba Meydanı'nda, Mehmetçik'te Atatürk Anıtı önünde, Akdoğan'da Atatürk Anıtı önünde, Gazimağusa'da da İsmet İnönü Bulvarı'nda sabah törenler düzenlendi, çelenkler konuldu.