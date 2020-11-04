Lefkoşa'dan İzmir'e dayanışma mektupları

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisinde bulunan devlet okullarıyla iş birliği içerisinde İzmir’de yaşanan deprem felaketi sonrasında yazılan destek mektupları kardeş belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmek üzere postalandı.

Konuyla ilgili LTB’den yapılan yazılı açıklamada “Birçok minik yüreğin sevgisini ve dayanışmasını en güzel cümlelerle paylaştığı mektuplar LTB’de toplanarak gönderildi” denildi.

Açıklamaya göre gönderilen mektuplar içerisinde çeşitli resim çalışmaları ve İzmir’deki çocuklara destek veren yazılar yer alıyor.

BAŞKAN HARMANCI’DAN DAYANIŞMA VE DESTEK VURGUSU

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, bu tip felaketlerde dayanışmanın en önemli unsur olduğunu ifade ederek, çocukların sevgilerini ve desteklerini İzmir’deki kardeşleri ile paylaşmalarının duygulandıran bir hareket olduğunu belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak kardeş İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne maddi manevi her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, bunu mevkidaşı Tunç Soyer’e de yazdığı mektupta da belirttiğini belirten Başkan Harmancı, afet bölgesinde görev yapan, emek veren, hayat kurtaran tüm ekiplere çalışmalarında kolaylıklar diledi.