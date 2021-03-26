Lefkoşa-Dikmen anayolu araç trafiğine kapatılacak

Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakın Doğu Üniversitesi – Dikmen arasında kalan bölümü, Lefkoşa Çevre Yolu yapım çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle hafta sonu araç trafiğine kapalı olacak.

Karayolları Dairesinden verilen bilgiye göre, bu süre içerisinde ulaşım, Lefkoşa-Girne anayolu Boğazköy veya Haspolat-Taşkent Anayolu üzerinden sağlanacak.

Açıklamada, “Lefkoşa çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi mevkiindeki alt-üst geçit bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın sabah saat 05.00’den başlayarak akşamı saat 23.59’a kadar Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakın Doğu Üniversitesi – Dikmen arası kesimi trafiğe kapalı olacak” denildi.