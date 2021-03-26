Lefkoşa-Dikmen anayolu araç trafiğine kapatılacak

Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakın Doğu Üniversitesi – Dikmen arasında kalan bölümü, Lefkoşa Çevre Yolu yapım çalışmaları kapsamında yapılacak çalışmalar nedeniyle hafta sonu araç trafiğine kapalı olacak.
Açıklamada, “Lefkoşa çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi mevkiindeki alt-üst geçit bölgesinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın sabah saat 05.00’den başlayarak akşamı saat 23.59’a kadar Lefkoşa-Dikmen anayolunun Yakın Doğu Üniversitesi – Dikmen arası kesimi trafiğe kapalı olacak” denildi.