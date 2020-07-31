Lefkoşa - Dikmen anayolunda kaza...1 kişi hayatını kaybetti

Lefkoşa - Dikmen anayolunda dün akşam gece yarısı meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Ahmet Yıldırım yaşamını yitirdi. Aynı kazada, 2 kişi de yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza, Lefkoşa - Dikmen Anayolu 1-2’inci kilometreleri arasında Lefkoşa’da sakin Ahmet Yıldırım’ın kullandığı FY 547 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada yolun sağında bulunan bordür taşlarına çarpıp takla atması sonucu oldu.

Kazada yaralanan, FY 547 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Mustafa Coşkun Kuruçeşme (E-23) ve Lefkoşa’da sakin Mert Haluk Derin (E-14) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. FY 574 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 01:20'de yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan Mustafa Coşkun Kuruçeşme ve Mert Haluk Derin yapılan tedavilerinin ardından acil serviste gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.