LEFKOŞA FOLKLOR DERNEĞİ, 18. KÜLTÜR VE SANAT GÜNLERİ’Nİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Lefkoşa Folklor Derneği (FOLK-DER), tüm yıl yapılan çalışmaların ürünlerinin seyirciyle buluştuğu 18. Kültür ve Sanat Günleri’ni gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, SILA 4‘ün değerli üyeleri Erdinç Gündüz ve Ferahzad Gürsoy’un da katıldığı ilk gecede FOLK-DER ve KİKEV işbirliğiyle yapılan “Garanfil Projesi” izleyiciyle bir kez daha canlı performansla buluştu.

KİKEV gönüllüsü gençlerin işitme engelliler için yazıp seslendirdiği ve Tuncay Pavillon tarafından işaret diline çevrilen “Zor Değil” şarkısının da seslendirildiği gecede FOLK-DER Müzik Grubu Kıbrıs şarkılarıyla yer aldı.

Etkinlik Dance Base Modern Dans Grubu’nun gösterisinin ardından KOZAN Grubu’nun performansıyla son buldu.

Açıklamada, “Kültür ve Sanat Günlerinin ikinci gecesinde HASDER, Golden Steps Dans Grubu, FOLK-DER’in Çiftetelli, Sirto ve Dillirga Grupları’nın gösterileri sahnelenirken, Buğra Özverel’in hazırladığı multivizyon gösterisi de geceye renk ve anlam kattı” denildi.

Dernek Başkanı Ali Katipoğlu, 2 gün süren 18. Kültür ve Sanat Günleri’ne katkıda bulunan tüm ekiplere ve sponsorlara teşekkürlerini iletirken Büyük FOLK-DER Ailesi’nin hep birlikte daha nice projelere ve başarılara imza atacağını belirtti