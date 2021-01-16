Lefkoşa- Gazimağusa Anayolunda araç takla attı

Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan araç toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu araç sürücüsü yaralandı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bugün saat 12.15 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu üzerinde, 20 yaşındaki Mohammed Abulibde yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Yonca kavşağını geçtikten sonra, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed Abulibde kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.