banner22

Lefkoşa Gazimağusa Anayolu’nda asfaltlama çalışması var

Lefkoşa Gazimağusa Anayolu’nda asfaltlama çalışması var
banner30

Lefkoşa Gazimağusa Anayolu’nda bugün 08.00-12.00 saatleri arasında asfaltlama çalışması yapılacak.

Asfaltlama çalışması nedeniyle, Lefkoşa Gazimağusa istikametinde, Yusuf Çocuk ile Metgin binaları arasındaki kesimin, trafik akışına kapatılacağı duyuruldu.

Karayolları Dairesi’nden yapılan açıklamada, çalışmaların yapılacağı zaman diliminde trafik akışının, Haspolat Kirli Sanayi içerisinden sağlanacağından bu yolu kullanacak sürücülerin, can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2019, 11:21
YORUM EKLE
Gönder
banner21
SIRADAKİ HABER
Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra...
Dağda yürüyüş yaparken kalbi durdu, 6 saat sonra...
  1. Dünya

banner24

banner25

﻿