Lefkoşa Gazimağusa anayolunda kaza...5 kişi yaralandı

Lefkoşa Gazimağusa anayolu üzerinde bu sabah meydana gelen kazada otomobil takla attı, beş kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 07:20’de Lefkoşa- Gazimağusa anayolu Düzova köyü yakınlarında, Adnan Uçar (E-31) yönetimindeki JV 673 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Adnan Uçar ile araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Güler (E-52), Neslihan Güler (K-42), Canan Sema Güler (K-15) ve Tahir Güler’in (E-17) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.