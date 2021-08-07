Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda zincirleme kaza

Lefkoşa – Gazimağusa anayolunda dün gece meydana gelen zincirleme trafik kazasında şans eseri ne can kaybı, ne de yaralanma yaşandı.

4 aracın karıştığı kazadan dolayı yol trafiğe kapandı. Gazimağusa yönünde doğru gidecek sürücüler için ulaşım, Hamitköy Çemberinden itibaren kuzey çevre yolu üzerinden sağlandı.

Polisin açıklamasına göre kaza saat 20.30'da Osman Karadeniz (E-25), yönetimindeki MJ 033 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden Mahmut Borucu (E-41) yönetimindeki SM 391 plakalı araca çarpması sonucunda oldu

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce sol şeride geçen MJ 033 plakalı araç, önce soldan birinci şerit içerisinde Gazimağusa istikametine doğru seyreden Pamela Anna Libotan (K-21) yönetimindeki KP 333 plakalı araca, daha sonra da yolun solundaki bariyerlere çarpıp durdu.

Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden KP 333 plakalı araç ise önünde seyreden Recep Atılkan (E-71) yönetimindeki MR 333 plakalı araca çarptıktan sonra SM 391 plakalı araca çarptı.

Kazaya karışan araçların gerisinden gelen Cahit Mıstıkoğlu (E-55) yönetimindeki JY 720 plakalı araç ise kaza sonrası yol içerisinde duran KP 333 plakalı araç ile MJ 033 plakalı araçlara çarpıp durabildi.