Lefkoşa-Gazimağusa yolunda kaza...4 yaralı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu (Ulukışla- Turunçlu kavşağı arası), Hurmagül Şahrazarova (K-33), yönetimindeki HV 843 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj içerisinden karşı şeride geçerek o esnada karşı istikametten gelmekte olan Beytullah Afacan (K-41), yönetimindeki PB 592 plakalı araç ile çarpıştı.



Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile PB 592 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Baran Afacan ( E-12) ve Açelya Afacan (K-17) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.