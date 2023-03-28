Lefkoşa Gençlik Derneği Başkanlığına Mustafa Özbilgehan getirildi

Lefkoşa Gençlik Derneği Altıncı Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul sonucunda Mustafa Özbilgehan başkanlığındaki liste oy birliği ile iki yıllığına Yürütme Kurulu görevine seçildi.
“Yürütme Kurulu, Başkan – Mustafa Özbilgehan, Başkan Yardımcısı ve Sosyal Destek Sekreteri – Alaz Öncül, Genel Sekreter – Hüseyin Öksüzoğlu, Mali Sekreter – Arda Tüccar, Basın Yayın Sekreteri – Sevgi Çavuşoğlu, Çevre Sekreteri – Meryem Özkan, Dış İlişkiler Sekreteri – İrem İlksoy, Eğitim Sekreteri – Mert Karakte, rEtkinlik Sekreteri – Mehmet Atakol, Halkla İlişkiler Sekreteri – Arda Karaderi, Kültürel ve Sosyal İşler Sekreteri – Candoğan Özkan, Örgütlenme Sekreteri – Ümit Teralı, Proje Sekreteri – Batıhan Saçar, Sanat Sekreteri – Mehmet Hatipoğlu, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri – Mehmet Ali Uğurlu, Spor Sekreteri – Şifa Selçuklu, Tanıtım ve İletişim Sekreteri – Özüm Erener, Toplumsal Eşitlik Sekreteri – Kemal Elyeli, Üyelikler Sekreteri – Damla Kodan, Faal Üye – Hülya B. Ahmet Raşit, Faaliyetlerden Sorumlu Yedek Üye – Melisa Ertuğ, İdari İşlerden Sorumlu Yedek Üye – Esin Sedelya Tüccar”