Lefkoşa-Girne ana yolunda trafik kazası: 4 yaralı

Lefkoşa-Girne ana yolunda bu sabah meydana gelen trafik kazasında dört kişi yaralandı. Kazada yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Semih İlkbay, İsmail Mola, Harun Küçükberber ile Hasibe Küçükberber’in tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre bu sabah saat 10.40'ta Lefkoşa-Girne ana yolunun 4-5’inci kilometreleri arasında, 64 yaşındaki Ömer Dural, yönetimindeki TPP 266 plakalı araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyredip sağ şeritten sol şeride geçiş yapan Sırrı Şahin (E-72) yönetimindeki RP 213 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan TPP 266 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Semih İlkbay (E-31), İsmail Mola (E-30), Harun Küçükberber (E-43) ile Hasibe Küçükberber’in (K-32), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor.