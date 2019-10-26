Lefkoşa-Girne anayolunda kaza

Bu akşam 17.30 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolu üzerinde, Nihal Solak (K-39), yönetimindeki HT 060 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Ciklos mevkii yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.



Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nihal Solak ile araçta yolcu olarak bulunan Şenay Alıç (K-42) ve Tuana Alıç'ın (K-2,5) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.



Polisin soruşturması devam ediyor.