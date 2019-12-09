Lefkoşa- Girne Anayolu’nda kaza

Lefkoşa- Girne Anayolu’nda bugün meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa- Girne Anayolu’nun 2-3 km'leri arasında, Osman Yıldırım (E-34), yönetimindeki RE 292 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle araç yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Osman Yıldırım’ın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.