Lefkoşa-Girne anayolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne anayolunda bu sabahın ilk saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Mutaz Mahmoud Abu Dalvo (E-24), yönetimindeki ZUR 104 plakalı salon araçla direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı ve çelik bariyerlerin başlangıç kısmına çarparak takla attı.

İleri soruşturmada 104 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen sürücü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Laıth Qasem Ahmad Hajyah (E-23) ve Mustafa Amın Mustafa Shamout (E-25) kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

-Girne’de kaza… Bir kişi yaralandı

Öte yandan dün saat 13.00 sıralarında, Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde, UD 631 plakalı kamyon araçle kuzey istikametine doğru seyreden Halmurat Akyyev (E-39), yol üzerinde bulunan Green Hill restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp toprak sete çarparak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Halmurat Akyyev kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan kontrolde sağ dirseğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.