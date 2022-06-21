Lefkoşa-Girne anayolundaki kazada bir kişi hafif yaralandı

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde bugün saat 17.30’da meydana gelen kazada bir kişi hafif yaralandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre Babatunde Stephen Ojo yönetimindeki SK 052 plakalı otomobille Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, Olbia Sitesi yakınlarında dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp takla attı.
Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü sağlık kontrolünden geçirilmek üzere kendi imkanlarıyla sağlık merkezine gitti.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.